В России может появиться совершенно новый автомобильный бренд. Что о нем известно?

Автопроизводитель Chery зарегистрировал в России новую торговую марку под названием Couggo, которая может стать дополнением к уже существующим суббрендам на отечественном автомобильном рынке. Сообщается, что соответствующая документация была зарегистрирована в Роспатенте и опубликована в Telegram-канале «Автопоток».

Название новой марки, Couggo, звучит как комбинация из серии кроссоверов Chery Tiggo и английского слова cougar, что переводится как «пума». Однако конкретные планы по использованию этой торговой марки Chery официально не объявлялись. Возможно, данное название будет использовано для нового суббренда или новой линейки автомобилей, следуя примеру Chery Tiggo.

На данный момент в России модельный ряд Chery представлен кроссоверами Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max Plug-in Hybrid, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8 Pro e+ Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, а также седаном Arrizo 8. Кроме того, в перспективе Chery планирует ввести на российский рынок новые гибридные и полностью электрические модели.

Ранее специалисты высказались о рекордном увеличении продаж новых автомобилей. Детали и ключевые моменты статьи доступны на страницах «Автоновости дня».