Минтранс России рассматривает возможность введения зелёных государственных номеров для беспилотных автомобилей. Об этом на международном форуме и выставке «Транспорт России 2026» сообщил директор департамента цифрового развития ведомства Артем Юренков.

«Еще не охвачен зеленый цвет. Вот как предложение, может быть, для понимания, что действительно в этом автомобиле человека нет, можно рассмотреть возможность и взять какое-то цветовое обозначение номеров», — сказал Артем Юренков.

По словам представителя министерства, специальная маркировка поможет сотрудникам ГИБДД быстрее выявлять автомобили без водителя. Кроме того, зелёные номера могут упростить распознавание таких машин дорожными камерами.

Ранее, в пятницу, 13 ноября, правительство внесло в Госдуму законопроект о постоянных правилах эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

Законопроект устанавливает условия допуска беспилотных автомобилей на такие дороги, а также определяет ответственность за ДТП с их участием в зависимости от того, кто контролировал движение машины.

Согласно документу, виновным в аварии будет считаться тот, кто управлял движением автомобиля в момент происшествия. Если водителя не было или установить его не удалось, возмещать ущерб должен будет владелец беспилотного автомобиля.

К беспилотным транспортным средствам законопроект относит автомобили с третьим, четвёртым и пятым уровнями автоматизации. Документ также определяет обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки и регулирует страхование таких машин.