В России могут начаться свободные продажи уникальной и практичной «Лады»: названа цена

Электрические универсалы LADA e-Largus, чье мелкосерийное производство стартовало на заводе «LADA Ижевск» в сентябре 2024 года, возможно, совсем скоро появятся в свободной продаже. Такой вывод сделал корреспондент RCI News после посещения распределительной базы «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Как обнаружил журналист, на площадке среди обычных экземпляров LADA был замечен и первый серийный e-Largus. Ожидается, что стоимость нового электроуниверсала, с учетом предоставляемых государственных субсидий, составит около 3 000 000 рублей. Для сравнения: аналогичная бензиновая версия в базовой комплектации Classic с 90-сильным мотором продается минимум за 1 587 000 рублей, то есть почти вдвое дешевле.



Фото: Автоновости Дня

Ранее компания «АвтоВАЗ» подчеркивала, что именно LADA e-Largus является самым локализованным электромобилем в стране. В Ижевске модель выпускается как в пассажирском, так и в грузопассажирском исполнении, с разными вариантами аккумуляторных батарей и вариантами грузоподъемности. Так, вариант с кузовом «фургон» оценен минимум в 3 915 000 рублей. Однако с учетом государственной льготы в рамках программы субсидирования конечная цена составляет 2 990 000 рублей, что на 925 тысяч дешевле изначального прайса.

Для LADA e-Largus предусмотрены два типа батарей: стандартная на 61 кВт·ч и «облегченная» емкостью 45,7 кВт·ч. Наиболее емкий вариант устанавливается сразу в двух зонах — в районе бензобака, а также под капотом. «Облегченная» версия батареи размещена только в задней части автомобиля. В результате, пассажирский e-Largus способен преодолеть на одной зарядке до 420 километров, а грузопассажирская версия рассчитана на пробег от 320 километров.



Фото: Автоновости Дня

Под капотом автомобиля установлен синхронный электромотор, мощность которого достигает 120 кВт, что соответствует 163 л. с. Силовая установка позволяет разгоняться до 145 км/ч — ограничение задано электроникой, а «сотню» e-Largus набирает всего за 9,5 секунды.

Отличительными чертами электрической версии стали оригинальные легкосплавные колеса, фирменные шильдики с литерой «e», а также декоративные элементы кузова. Внутри автомобиля установлены цифровая приборная панель, шайба для управления трансмиссией и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином и предустановленными сервисами «Яндекса».

Напомним, что месяц назад «АвтоВАЗ» передал в распоряжение «Мосгортранса» 33 электрических фургона LADA e-Largus. Эти автомобили будут задействованы для проведения оперативных работ по ремонту и обслуживанию инфраструктуры наземного московского транспорта.

Автор: Иван Бахарев