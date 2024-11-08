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В России может быть построен новый автозавод

Госкорпорация «Ростех» планирует расширить свое присутствие в автомобильной отрасли России. По словам главы компании Сергея Чемезова, совместно с партнерами из Китая может быть возведен новый автозавод на территории России.
РедакцияР
Редакция
08.11.2024, 16:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Госкорпорация «Ростех» планирует расширить свое присутствие в автомобильной отрасли России. По словам главы компании Сергея Чемезова, совместно с партнерами из Китая может быть возведен новый автозавод на территории России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на выступление Чемезова на форуме в МАИ.

По словам Чемезова, после возвращения из поездки в Китай, где он посетил автозавод крупной китайской компании, где трудятся более тысячи роботов, применяется передовые технологии. С прибытием в Россию, глава «Ростеха» сделал заявление о возможном строительстве подобного завода на территории нашей страны, Подмосковье или Сибирь называются как потенциальные места для размещения. Китайские бизнес-партнеры готовы поддержать инициативу.

Напомним, что китайский автопроизводитель Haval уже имеет свой завод в России, расположенный в Тульской области. В ближайших планах компании увеличение объемов производства - уже в будущем году на предприятии планируется выпускать до 200 тысяч автомобилей ежегодно.

По информации агентства «АВТОСТАТ», группа компаний «Автотор» в рамках специального инвестиционного проекта совместно с Минпромторгом России и правительством Калининградской области намерена создать еще 14 производственных заводов. Из них пять планируется запустить уже в текущем году.

Источник

Производство (60)Китайские автомобили (350)Российский автопром (15)Автопром (5)

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