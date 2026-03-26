В России планируют пересмотреть требования к маркировке моторных масел

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило с предложением скорректировать действующие правила маркировки моторных масел и смазочных материалов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. Проект соответствующего постановления Правительства уже подготовлен и размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. В случае утверждения нововведения начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Как отмечают представители Минпромторга, ключевая задача изменений — защита прав участников рынка и совершенствование системы учета такой продукции. В частности, документ предусматривает освобождение от обязательной маркировки товаров с массой нетто до 30 г или объемом до 30 мл включительно. По мнению ведомства, этот шаг не приведет к росту оборота контрафактных товаров, так как производство и продажа подобной продукции в столь малых объемах невыгодны с экономической точки зрения.

Дополнительно Минпромторг предлагает смягчить существующий запрет на размещение идентификационных средств на легко отделяемых частях упаковки, таких как тубы и аэрозольные баллоны. По мнению специалистов ведомства, оптимальным вариантом является нанесение идентификаторов непосредственно на крышки подобной тары.

Согласно проекту, производители будут обязаны предоставлять данные о местонахождении своей деятельности в систему маркировки. Для предотвращения попадания немаркированной продукции в сферу сервисного обслуживания, министерство предлагает включить в перечень участников оборота, подлежащих обязательной маркировке, соответствующие юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

В целях упорядочивания учета смазочных материалов, используемых в процессе оказания услуг, ведомство также предлагает внедрить специальное основание для вывода таких товаров из оборота. Этот механизм должен помочь сохранить устоявшиеся бизнес-процессы и избежать лишних изменений для участников рынка.