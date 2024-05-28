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Производство одного из самых популярных автомобилей у россиян значительно вырастет.

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» поставил перед собой амбициозную цель на 2024 год - увеличить производство флагманской модели LADA Vesta NG практически вдвое, достигнув отметки в 150 тысяч автомобилей.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
28.05.2024, 09:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» поставил перед собой амбициозную цель на 2024 год - увеличить производство флагманской модели LADA Vesta NG практически вдвое, достигнув отметки в 150 тысяч автомобилей. В сравнении, в 2023 году с конвейера в Тольятти сошло 75,1 тысячи таких машин, что составило примерно 20% от общего объема производства LADA. Об этом информирует пресс-служба правительства Самарской области.

С другой стороны, по итогам четырех месяцев текущего года в России было реализовано 36 976 новых автомобилей LADA Vesta. Это значительный прирост по сравнению с предыдущим годом, учитывая, что за период с января по апрель 2023 года таких машин было продано всего 1418.

Напомним, что в феврале стартовало серийное производство LADA Vesta с новым 122-сильным двигателем 1.8 Evo и беступенчатым вариатором WLY китайского производства. Автомобили с автоматической трансмиссией поступили в продажу 11 марта и на сегодняшний день доступны в различных вариантах кузова - от экономичного седана до премиального кросс-универсала Vesta SW Cross, стоимость которого превышает 2,1 миллиона рублей в версии "топ".

Ранее было оглашено, почему автопроизводитель решил воспользоваться автоматической коробкой передач у своих партнеров, вместо того чтобы разрабатывать собственную. Ответ на этот вопрос дал руководитель проекта LADA Vesta, Олег Груненков, в начале апреля.

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Автоваз (96)Lada (238)

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