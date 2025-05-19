В России разрабатывается совершенно новая "Лада". Никогда ранее АвтоВАЗ не представлял нечто подобное.

Совсем скоро, уже через месяц, 18 июня, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) соберет всех заинтересованных. Одним из ключевых событий станет презентация предсерийного прототипа нового кроссовера LADA B-Cross. По данным блогера Khadm, у него есть информация из первых рук о грядущем автомобиле.

Известно, что на форуме «АвтоВАЗ» представит экстерьер, интерьер, название и основные особенности новинки. Одной из особенностей LADA B-Cross станет наличие панорамной крыши – первый раз в истории для автомобилей от «АвтоВАЗа».

Неизменным останется только передний привод, а двигатели будут модернизированными, с объемом 1,6 и 1,8 литра, и мощностью 120 и 136 лошадиных сил соответственно. Комплектацию дополнят шестиступенчатая «механика» и китайский вариатор.

Также известно, что в модели будет целых 1802 детали, из которых 819 будут заимствованы, 211 модифицированы, а 772 будут совершенно новыми.

Ожидается, что новый кроссовер выйдет на рынок в трех вариантах комплектации с возможностью заказа дополнительных опций, и его сбыт планируется как в России, так и за ее пределами, в том числе в странах СНГ, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Старт производства новой модели запланирован на первый квартал 2026 года, а планируемый объем производства составит примерно 55 000 машин ежегодно. Предварительно известно, что жизненный цикл модели будет длиться 8 лет, что означает, что выпуск кроссовера будет длиться как минимум до 2034 года.

Исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев охарактеризовал новый кроссовер как результат работы молодых дизайнеров компании. Запуск в производство запланирован на 2026 год.

В свою очередь, вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин назвал дизайн будущего кроссовера «бомбой». По его мнению, автомобиль получился крайне современным и способен поразить публику.

Автор: Иван Бахарев