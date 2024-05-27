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Продажи еще не начались. Когда начнутся, наш автопром пополнится одним европейским кроссовером.

В свежем пресс-релизе объявлено о том, что российские автолюбители теперь могут стать обладателями Citroen C5 Aircross, собранного на отечественном заводе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2024, 13:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В свежем пресс-релизе объявлено о том, что российские автолюбители теперь могут стать обладателями Citroen C5 Aircross, собранного на отечественном заводе. Этот кроссовер уже доступен для покупки у всех официальных дилеров Citroen, а также в других автосалонах. Цена на новинку стартует с отметки в 4,3 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым 175-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кузов кроссовера можно выбрать в одном из четырех доступных цветов: белом перламутре, сером, красном и синем металликах.

Напомним, что Citroen C5 Aircross является единственной моделью европейского производства, которая по-прежнему выпускается прямо здесь, в России. Данный проект осуществляется компанией «Автомобильные технологии».

На автомобиль предоставляется гарантия в течение 3 лет или до пробега 100 000 километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш информационный портал сообщал о том, что легендарная модель Citroen DS послужит вдохновением для создания нового флагмана компании DS Automobiles EV.

Фото: Carsweek.ru

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