Автомобили с пробегом в России становятся дороже

В России стоимость подержанных автомобилей значительно выросла за последний год. Согласно данным портала «Дром», цены на авто с пробегом увеличились из-за различных экономических факторов, таких как ослабление рубля, повышение утилизационного сбора и ограничение экспорта автомобилей из Японии в страну.

Количество предложений на автомобили с пробегом на популярном сайте уменьшилось с 400 тысяч в январе до 270 тысяч к августу текущего года. С другой стороны, продажи подержанных автомобилей без пробега упали более чем вдвое. Например, за июнь 2023 года на платформе продали 22 700 машин, а за июнь 2024 — всего 6400, при этом средняя цена выросла на 38%.

Аналитики также обратили внимание на изменения в популярности моделей автомобилей. Если в 2023 году в топе были LADA Priora, Toyota Corolla и Toyota Camry, то в 2024 году на первых местах оказались LADA Granta, LADA Priora и Hyundai Solaris.

Существенное снижение продаж наблюдается на рынке внедорожников и кроссоверов с пробегом. Некоторые модели, такие как Subaru Forester и Toyota Land Cruiser Prado, показали падение продаж и рост цен на 20% и более. Специалисты отмечают, что нынешние владельцы не спешат продавать свои автомобили, из-за чего спрос на рынке снижается.

Эксперты портала «Дром» предполагают, что во второй половине 2024 года существенных изменений в спросе на автомобили не произойдет. Они считают, что установившиеся тенденции сохранятся, если не произойдут резкие сдвиги в экономике.

Тем временем, по другим данным, цены на подержанные легковые автомобили в России снижаются уже пятый месяц подряд. В июле средняя стоимость подержанного легкового авто составила 1 миллион 510 тысяч рублей, что на 2,7% меньше, чем в июне.