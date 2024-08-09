Более 50 тысяч электромобилей зарегистрировано в России

По последним данным на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано 50,6 тысяч электромобилей. Эти цифры были представлены специалистами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета о состоянии автопарка в стране к указанной дате. Несмотря на динамичный рост числа электрокаров, эксперты агентства отметили, что доля электромобилей составляет всего лишь 0,11% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей.

Более 30% всех электромобилей в России приходится на японский бренд Nissan, что соответствует 15,5 тысячам единиц. На втором месте по количеству оказался китайский производитель Zeekr с 8,1 тысячей машин и долей рынка в 16%. Tesla из США с 6,4 тысячами электрокаров переместилась на третью строчку. За ней следуют Volkswagen из Германии (3,3 тысячи штук) и отечественный Evolute (2,9 тысячи единиц). Также в списке лидеров оказались бренды "Москвич", BMW, Audi, Porsche и BYD, чей автопарк насчитывает более 1 тысячи машин.

Самой популярной моделью среди электромобилей в России остается Nissan Leaf, который численностью достигает 15,5 тысяч единиц. За ним идет Zeekr 001 с 5,7 тысячами машин. На третьем месте - Tesla Model 3 (2,6 тысячи штук) и отечественный Evolute i-PRO (2,1 тысячи единиц). Более 2 тысяч электрокаров зарегистрировано у Volkswagen ID.4 (2,1 тысячи машин). Остальные модели имеют меньшее количество зарегистрированных экземпляров.

Подробная информация о электромобилях и других транспортных средствах в России (по маркам, моделям, регионам, году выпуска и владельцам) доступна по ссылке.