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В России появится новый кроссовер от корейского бренда KGM - Tivoli

Новый субкомпактный городской кроссовер KGM Tivoli выйдет на российский рынок в 2025 году. Автомобиль оборудован турбированным двигателем, 163 л.с. мощности и современными технологиями.
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 11:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На российский автомобильный рынок в скором времени выйдет новый городской кроссовер KGM Tivoli из Южной Кореи. Как сообщает официальный дистрибьютор марки в России - компания с названием «РЭКС Моторс».

Автомобиль получил название в честь итальянского города Тиволи, расположенного неподалеку от Рима. KGM Tivoli был впервые представлен в 2015 году и уже трижды прошел процедуру рестайлинга.

Под капотом KGM Tivoli будет установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 163 лошадиные силы, который будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Расход топлива составит 7 литров на 100 километров в смешанном цикле. Объем топливного бака составит 50 литров.

Среди особенностей KGM Tivoli - крупный воздухозаборник с алюминиевыми вставками на переднем бампере, задний спойлер и красные детали экстерьера. Высота клиренса составляет 178 миллиметров, а объемные колесные арки и короткие свесы защищают кузов автомобиля и позволяют комфортно передвигаться по неровной местности. Фары и «противотуманки» оснащены светодиодами, а внешние зеркала обладают электроприводом, подогревом и индикаторами поворотов.

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