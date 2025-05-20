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В России откроется более 35 дилерских центров Lixiang

Li Auto борется с «серыми» поставками автомобилей Lixiang в России, запустив официальный сайт и открыв официальные дилерские центры в рамках новой стратегии. Предстоящая дилерская конференция обещает раскрыть планы по борьбе с нелегальным импортом.
РедакцияР
Редакция
20.05.2025, 11:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Li Auto, выведшая битву с «серыми» поставками автомобилей Lixiang в России 15 мая, запустила официальный сайт для потенциальных покупателей. На сайте опубликован список из более чем 20 дилеров, которые были отобраны.

По словам пресс-службы компании, в настоящее время авторизованные дилерские центры Lixiang работают в Москве (7 автосалонов), Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Планируется, что количество автоцентров превысит 35 в будущем.

Новая стратегия предполагает продажу продукции только через авторизованных дилеров официального дистрибьютора и импортера Sinomach Auto. На сайте обещают публикацию официальных розничных цен, представление новинок и оперативную поддержку производителя.

Подробности о предстоящих мерах по борьбе с нелегальными поставками автомобилей Lixiang компания обнародует 21 мая. В этот день в деловом центре «Хуамин» состоится первая дилерская конференция Lixiang в России. Одним из вопросов повестки дня будет знакомство дилеров со схемами противодействия параллельным импортам. Будущее Soluxe Hotel Moscow и комплекса «Хуамин» предполагается как официальная резиденция Председателя КНР Си Цзиньпина во время его визитов в Россию.

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Авторынок россии (284)Китайские автомобили (521)Премиум-марки (45)Дилеры (109)Lixiang (19)

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