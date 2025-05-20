В России откроется более 35 дилерских центров Lixiang

Компания Li Auto, выведшая битву с «серыми» поставками автомобилей Lixiang в России 15 мая, запустила официальный сайт для потенциальных покупателей. На сайте опубликован список из более чем 20 дилеров, которые были отобраны.

По словам пресс-службы компании, в настоящее время авторизованные дилерские центры Lixiang работают в Москве (7 автосалонов), Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Планируется, что количество автоцентров превысит 35 в будущем.

Новая стратегия предполагает продажу продукции только через авторизованных дилеров официального дистрибьютора и импортера Sinomach Auto. На сайте обещают публикацию официальных розничных цен, представление новинок и оперативную поддержку производителя.

Подробности о предстоящих мерах по борьбе с нелегальными поставками автомобилей Lixiang компания обнародует 21 мая. В этот день в деловом центре «Хуамин» состоится первая дилерская конференция Lixiang в России. Одним из вопросов повестки дня будет знакомство дилеров со схемами противодействия параллельным импортам. Будущее Soluxe Hotel Moscow и комплекса «Хуамин» предполагается как официальная резиденция Председателя КНР Си Цзиньпина во время его визитов в Россию.