Промокоды для Xiaomi, Samsung и других брендов в Интернет-магазине Geekbuying.

На этот факт обратил внимание глава СТЭЛС Сергей Максимов в разговоре с «Прайм». Как отметил эксперт, китайские компании заполняют склады не просто так - это хорошо продуманный ход.

Так они готовятся к возможной отмене санкций, когда прежние конкуренты захотят вернуться в Россию. О таком камбэке сейчас речи не идет, но китайцы действуют на опережение. Это довольно дальновидная политика, которая направлена на то, чтобы максимально обезопасить завоеванные за последние два года позиции.

На расцвет китайского автопрома в РФ не так давно косвенно указал вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин. Топ-менеджер выразил беспокойство, что почти все деньги россиян с покупок новых автомобилей отправляются в КНР.

Рыночная доля Lada в настоящее время достигает 11%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский автогигант Great Wall предложит клиентам в России премиальный гибридный минивэн Wey 80.