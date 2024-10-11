Более 7,4 тысячи публичных зарядных станций для электромобилей уже есть в России

Важные цифры по развитию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в России представил заместитель генерального директора по развитию компании PUNKT E, Александр Мироненко. По его словам, к июню 2024 года в стране было отмечено 7410 точек зарядки, из которых 2555 быстрых. В сравнении с предыдущим годом это значительный рост – в 2023 году было всего 4447 точек, из них 1796 быстрых.

Эксперт также подчеркнул, что в мире рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания растет примерно на 1% в год, в то время как спрос на электромобили и гибриды растет на сотни процентов. Данный тренд, по мнению специалистов, является необратимым. Одним из факторов, способствующих увеличению числа электрокаров, является увеличение запаса хода у современных электромобилей по сравнению с моделями десятилетней давности.

Помимо этого, Мироненко отметил, что в России растет количество корпоративных парков, в которых используются электромобили. На сегодняшний день в портфеле PUNKT E насчитывается 29 таксопарков, включая крупнейший в Нижнем Новгороде с 380 автомобилями Evolute. Использование электромобилей в корпоративных парках позволяет существенно сэкономить средства, особенно на больших расстояниях.

Заместитель генерального директора также высказал мнение, что автодилеры могли бы получать дополнительный доход, устанавливая зарядные станции на своих гостевых площадках перед автосалонами. Это способствовало бы расширению инфраструктуры зарядок. По статистике, большинство зарядных сессий электромобилей происходят дома – около 80% в мире и 60,8% в России. Поэтому наличие домашней зарядной станции является выгодным и удобным, особенно при наличии ночного тарифа. Однако установка зарядников на автомобильных площадках также приносит не только удобство, но и потенциальный доход.