Началась продажа нового "Садко 9" в России с грузоподъемностью до 5 тонн.

Группа ГАЗ обновила линейку своих полноприводных грузовиков, представив публике модель «Садко 9» с полной массой в девять тонн. Этот внедорожник имеет короткую базу и общую длину 6,4 метра, стоимость которого начинается от 6,33 миллиона рублей по информации портала Motor.

В ассортименте также появились варианты с увеличенной базой (7,15 метра) и четырехдверные кабины на семь посадочных мест.

«Садко 9» был представлен в середине марта. Разработка этой модели велась с учетом эксплуатации в сложных условиях. Высокий клиренс (31,5 см), пневмоподвеска на задней оси и мощный российский турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 169 лошадиных сил – вот основные характеристики новинки.

В сравнении с моделью «Садко NEXT», «Садко 9» отличается увеличенной грузоподъемностью на две тонны и модифицированной ходовой частью.

Этот грузовой внедорожник имеет односкатные колеса и более прочный задний мост. Длиннобазовая версия способна перевозить 4910 кг, в то время как короткобазовая – 5165 кг. В паре с двигателем устанавливаются 5-ступенчатая коробка передач и жестко подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаткой.

Среди опций, доступных за дополнительную плату, можно выделить мультируль, мультимедийную систему и кондиционер. В стандартное оснащение входят круиз-контроль, электрорегулируемые зеркала и подогреватель двигателя. Официальный старт продаж был отложен для сертификации кузовных надстроек у производителей.

Ранее наш информационный портал рассказывал об увеличении модельного ряда компании за счет появления новых версий «Соболь НН» и «ГАЗель НН» с полным приводом.

Фото: СТТ