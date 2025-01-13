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Начались продажи нового кроссовера BMW X3 в России: цена вас удивит

Новый BMW X3 20 xDrive: характеристики, дизайн, цена. Кроссовер с двухлитровой турбочетверкой, 190 л.с., 310 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,8 секунд. Роскошь и инновации от немецкого производителя, передает Autonews. Коэффициент лобового сопротивления снизился, интерьер с экранами и сенсорами.
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 09:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На российском авторынке появился новый кроссовер BMW X3 20 xDrive с двухлитровой бензиновой турбочетверкой, мощностью 190 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Согласно данным, до сотни такой автомобиль разгоняется за 7,8 секунды. Цена на этот премиальный паркетник составляет 12,3 миллиона рублей, сообщает издание Autonews.

Новое поколение кроссоверов отличается от предыдущих моделей более массивной фирменной решеткой радиатора. Немецкие дизайнеры воплотили интересное сочетание вертикальных и диагональных ламелей.

Коэффициент лобового сопротивления новой модели снизился с 0,29 до 0,27. При этом автомобиль стал немного крупнее, а дорожный просвет вырос с 204 до 216 мм.

Особенностью интерьера стал эффектный изогнутый блок с экранами приборки и мультимедиа. Физических кнопок в салоне минимум, большинство функций доступны через сенсорный интерфейс.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что в ходе дорожных испытаний были засняты фото нового BMW i3 Neue Klasse.

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