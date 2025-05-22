Продажи кроссовера Chery Tiggo 7L с полным приводом начались в России

В России появилась возможность покупки полноприводных автомобилей Chery Tiggo 7L. Информация о расширении ассортимента автомобилей была опубликована на телеграм-канале «Китайские автомобили».

Официальный дилер Chery в Екатеринбурге предлагает к приобретению несколько пар паркетников Tiggo 7L 2025 года выпуска с VIN-кодами, начинающимися с букв EDE. Это свидетельствует о том, что данные автомобили были произведены на территории России. Для тех, кому интереснее именно локализованный вариант, также доступны автомобили китайской сборки 2024 и 2025 годов.

Стоимость полноприводных автомобилей варьируется в пределах от 2 880 000 до 3 244 820 рублей. На официальном российском сайте марки информации о наличии полноприводных Tiggo 7L пока не появилось.

Фото: Carsweek.ru

В середине апреля в России начали продавать переднеприводные кроссоверы Chery с 1,6-литровым 150-сильным двигателем, который работает в паре с «роботом». Предлагаются три варианта комплектации: «Эктив», «Прайм» и «Ультра».

Литера «L» в названии Tiggo 7L намекает на то, что модель стала чуть больше: длина увеличилась на 4 сантиметра (до 4553 мм) за счет новых бамперов и передней части кузова. Оптику Tiggo 7L автомобиль заимствовал у Tiggo 8 Pro Max. Также у кроссовера имеется уникальная радиаторная решетка, пересмотренный капот, а также передние крылья без декоративных пластиковых накладок.

Фото: Carsweek.ru

В то же время стало известно, что на май запланирован запуск продаж в России Chery Tiggo 8.

Фото: Chery