Продажи китайских кроссоверов Jaecoo J7 российской сборки стартовали в России

По информации источника, в Санкт-Петербурге за последний месяц было зарегистрировано 15 кроссоверов Jaecoo J7. Все эти автомобили произведены на заводе холдинга «АГР», ранее известного как завод Hyundai. Кроме Jaecoo, на этом производстве также выпускаются автомобили Hyundai и Kia под новым брендом Solaris.

Пока не поступила официальная информация о запуске местного производства автомобилей Jaecoo J7.

Экстерьер кроссовера Jaecoo J7 сильно напоминает более дорогие и престижные автомобили «Рендж Ровер». Некоторым владельцам машины не нравятся модные выдвижные ручки, но данная проблема, по их мнению, легко устраняется. Характеристики «китайского» автомобиля не позволяют делать резкие маневры, однако «робот» обеспечивает плавное переключение передач, а мощности двигателя вполне достаточно, делятся впечатлениями от иномарки поднебесной автовладельцы в России.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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