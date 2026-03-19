В России зарегистрировано свыше 3 миллионов легковых автомобилей из Китая

По данным на 1 января 2026 года в России зарегистрировано 3,15 миллиона легковых автомобилей китайских марок, что составляет 6,6% от общего числа таких транспортных средств в стране. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обновленного отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.».

Специалисты обращают внимание на то, что автомобили из Китая по численности уже превзошли французские бренды, которых в автопарке насчитывается 2,74 миллиона единиц. Кроме того, по прогнозам аналитиков, к середине года китайские марки обойдут и американские автомобили, число которых достигает 3,23 миллиона. Таким образом, китайские бренды войдут в пятерку лидеров российского рынка. На данный момент доля французских машин составляет 5,8%, а американских — 6,8%. Следующей целью для китайских производителей могут стать немецкие автомобили, которых в начале 2026 года зарегистрировано 4,87 миллиона, что обеспечивает им четвертое место. Впереди остаются только российские, японские и корейские марки.

Chery занимает лидирующую позицию среди китайских автопроизводителей в России: на начало года в стране зарегистрировано 652 тысячи машин этой марки. Второе место занимает Haval с показателем 601,4 тысячи автомобилей, на третьей строчке находится Geely — 535,6 тысячи. В пятерку самых популярных китайских брендов также входят Changan (246,3 тысячи) и Lifan (151,3 тысячи). На эти марки приходится почти 70% всех легковых китайских автомобилей, зарегистрированных в России.

