Renault завершит выпуск двигателей для Формулы 1.

Компания Renault заявила, что не планирует разрабатывать и производить силовые установки для своей гоночной команды Alpine в Формуле 1 после 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент.

Следовательно, Alpine в 2026 году лишится статуса заводской команды и будет использовать клиентские двигатели. В настоящее время команда должна будет договориться с другим поставщиком, но большая вероятность того, что на машинах, созданных в Энстоуне, будут установлены силовые агрегаты Mercedes.

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