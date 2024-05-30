Команда Red Bull поделилась способами решения проблем с машиной.

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, заявил о планах по улучшению управляемости болида, особенно заметных на узких улицах Монако во время Гран При из-за сложностей при проезде через бордюры.

По словам Хорнера, работа над обновлениями автомобиля является постоянным процессом, который корректируется в зависимости от выявленных проблем. В данный момент основное внимание будет уделено исследованию корней проблем с управляемостью и сложностям во время проезда через бордюры.

Он отметил, что у команды VCARB используется подвеска прошлого года, и у них не возникает подобных проблем. Поэтому необходимо проанализировать, связаны ли сложности Red Bull с какими-то недавними изменениями в болиде.

«Мы регулярно вносим небольшие обновления, однако на определенном этапе кривая развития выходит на плато, и каждое новшество начинает приносить все меньшую отдачу. Кроме того, мы должны учитывать ограничения бюджета, поэтому необходимо осторожно подходить к внедрению изменений», - подчеркнул Хорнер.