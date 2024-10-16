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Red Bull Racing подписали новое соглашение с крупным спонсором.

Ведущая гоночная команда Red Bull Racing объявила о продлении контракта с телекоммуникационным гигантом AT&T. Партнёры сотрудничают уже более десяти лет, и начиная с 2025 года стартует новый долгосрочный этап сотрудничества.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.10.2024, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ведущая гоночная команда Red Bull Racing объявила о продлении контракта с телекоммуникационным гигантом AT&T. Партнёры сотрудничают уже более десяти лет, и начиная с 2025 года стартует новый долгосрочный этап сотрудничества. AT&T продолжит обеспечивать надёжную связь между штаб-квартирой в Милтон-Кинсе и трассами, где проходят Гран При, а также предоставлять разнообразные телекоммуникационные услуги.

Кристиан Хорнер, глава команды Red Bull Racing, поделился мнением о партнёрстве: «Мы высоко оцениваем вклад AT&T в жизнь нашей команды и считаем их опыт и поддержку фундаментальными для нашего успеха на трассе.

Гонки начинаются задолго до момента, когда загораются светофоры на старте, и AT&T играет ключевую роль, обеспечивая нашу готовность к победам с самого начала. Сотрудничество с AT&T даёт нам возможность передавать все большие объёмы информации для её последующего анализа, что помогает нам принимать более точные решения в процессе разработки болида, во время гонок и после их завершения».

Источник

Red Bull Racing (267)Кристиан Хорнер (57)

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