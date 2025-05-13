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Red Bull ищет вдохновение в решениях McLaren

Задние тормоза McLaren: Red Bull Racing начинает копировать технические решения конкурентов. Инженер Пол Монаган подтверждает: работа идет, но детали системы пока не ясны. "Кропотливая инженерная работа с умными людьми", – отмечает специалист.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.05.2025, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Интересные технические находки в мире Формулы 1 всегда привлекают внимание. Недавно стало известно, что задние тормоза McLaren, способные эффективно управлять температурой шин, вызвали интерес соперников. Главный инженер команды Red Bull Racing, Пол Монаган, подтвердил информацию о том, что они изучают эту систему, но пока не до конца понимают ее принцип работы.

По словам Пола Монагана, проблема перегрева задних шин возникает, если автомобиль начинает скользить. Он отметил, что работают над этим вопросом, и, несмотря на то, что успехи могут быть незаметны снаружи, команда движется вперед постепенно, шаг за шагом.

Инженер подчеркнул, что в данной ситуации нет универсального решения, способного мгновенно устранить разрыв и обогнать конкурентов. Это требует упорного труда специалистов, тщательного анализа и работы над решением в тесном кругу экспертов, что и сейчас продолжается.

Пол Монаган подчеркнул, что команда располагает необходимыми ресурсами, бюджетом, и четко поставленной целью - создать и усовершенствовать лучший болид. Он отметил, что в мире Формулы 1 все команды сосредоточены на этой цели, и вопрос заключается в том, сумеют ли они достаточно быстро нарастить темп, чтобы догнать и опережать своих соперников.

Источник

Пол Монаган (6)Red Bull Racing (408)

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