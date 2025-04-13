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Red Bull созвали неотложное совещание

Red Bull провел экстренное совещание после неудачи в Бахрейне. Хельмут Марко заявил: "Проблемы очевидны, нужно вернуть скорость машине". Новинки на подходе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.04.2025, 22:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

После финиша неудачной гонки в Бахрейне в команде Red Bull прошло экстренное совещание, в котором приняли участие ключевые фигуры, включая руководителя команды Кристиана Хорнера, консультанта Хельмута Марко, технического директора Пьера Ваше и главного инженера Пола Монагана.

После завершения совещания Хельмут Марко, которому долго что-то объяснял менеджер Макса Ферстаппена, вышел к представителям прессы.

Хельмут Марко заявил: «Это очень трудный день для Red Bull. Проблемы очевидны. Нам необходимо как можно быстрее вернуть машине скорость и безупречно работать на пит-стопах. В данный момент наш болид не является самым быстрым, а процедуры на пит-стопах не функционируют. Это неприемлемо.

Мы осознаем, что наша конкурентоспособность оставляет желать лучшего, и на следующих гонках привезем обновления, которые, я надеюсь, помогут нам улучшить ситуацию.

У нас существует целый ряд проблем. Основная из них – дисбаланс. Именно из-за него, на мой взгляд, возникли проблемы с тормозами. После этого начались сбои в самых обычных процедурах, таких как пит-стопы – одна проблема вытекает из другой».

Источник

Хельмут Марко (73)Red Bull Racing (367)

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