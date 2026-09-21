В Red Bull сегодня примут решение относительно Хаджара

В понедельник Айзек Хаджар пройдёт последнее обследование. После этого в Red Bull Racing определят, сможет ли французский гонщик принять участие в предстоящем этапе в Баку.

Руководитель команды Лоран Мекис подчеркнул, что Хаджар вернётся за руль лишь после полного восстановления от травмы. По информации Racingnews365, состояние гонщика улучшилось, а боль в руке стала слабее.

Сегодня Айзек проведёт работу на симуляторе Red Bull в Милтон-Кинсе. На основании её результатов команда сформирует состав на Гран При Азербайджана. Если Хаджар выступит в Баку, Лиам Лоусон вернётся в Racing Bulls, а Юки Цунода вновь станет резервным гонщиком.