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В Red Bull сегодня примут решение относительно Хаджара

Айзек Хаджар пройдёт заключительное обследование и тест на симуляторе Red Bull перед решением о выступлении на Гран-при Азербайджана в Баку после восстановления от травмы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2026, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В понедельник Айзек Хаджар пройдёт последнее обследование. После этого в Red Bull Racing определят, сможет ли французский гонщик принять участие в предстоящем этапе в Баку.

Руководитель команды Лоран Мекис подчеркнул, что Хаджар вернётся за руль лишь после полного восстановления от травмы. По информации Racingnews365, состояние гонщика улучшилось, а боль в руке стала слабее.

Сегодня Айзек проведёт работу на симуляторе Red Bull в Милтон-Кинсе. На основании её результатов команда сформирует состав на Гран При Азербайджана. Если Хаджар выступит в Баку, Лиам Лоусон вернётся в Racing Bulls, а Юки Цунода вновь станет резервным гонщиком.

Источник

Айзек Хаджар (186)Red Bull Racing (1047)

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