В Red Bull отвергли предложение о продаже Racing Bulls

Австрийская корпорация Red Bull, которой принадлежат две команды Формулы 1 — Red Bull Racing и Racing Bulls, недавно получила предложение от консорциума инвесторов о приобретении Racing Bulls за сумму в 2,3 миллиарда долларов США. Аналогичные интересы проявляют к командам Haas и Alpine, однако их владельцы не соглашаются на сделки.

Британский журналист Джо Савар, хорошо осведомлённый о бизнес-процессах в мире Формулы 1, отмечает стремительный рост стоимости команд. По его словам, владельцы получают многочисленные предложения от инвестиционных групп, готовых вложить значительные средства ради возможности стать частью престижного чемпионата.

«На сегодняшний день самым ярким примером является готовность страхового магната Марка Уолтера [основателя TWG Global] инвестировать, по меньшей мере, один миллиард долларов в новую команду Формулы 1, которая позиционируется как Cadillac. Он видит, что владение командой даёт возможность многократно увеличить вложенные средства», — сообщает Савар.

Журналист также отмечает, что предложение на сумму 2,3 миллиарда долларов, сделанное в адрес Red Bull, было отклонено. По данным Савара, австрийская компания получает подобные запросы практически ежемесячно. Предыдущий аналогичный интерес к Racing Bulls был зафиксирован в августе, тогда сумма составляла 2 миллиарда долларов.

Схожая ситуация наблюдается и у Haas с Alpine. Однако Джин Хаас и компания Renault, владеющая Alpine, пока не проявляют желания продавать свои доли.

Несмотря на растущую привлекательность команд, некоторые из них продолжают работать в убыток, инвестируя в развитие. Согласно последним финансовым отчётам Williams, команда потеряла 67,5 миллиона долларов в 2024 году, несмотря на увеличение годовой выручки на 25%.

На данный момент самой дорогой командой Формулы 1 считается McLaren. Недавно у части акций сменился владелец, и оценка всей команды составила 4,1 миллиарда долларов.