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Причина проблемы с тормозами в Red Bull пока неизвестна

Проблема с тормозами у Ферстаппена: Хельмут Марко рассказал о квалификации и ожиданиях от гонщиков Red Bull Racing. Инцидент на трассе Гран При Бахрейна.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.04.2025, 23:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ходе квалификации Гран При Бахрейна пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выразил недовольство работой тормозов, обращаясь к команде через радио. По завершении сессии консультант по автоспорту в Red Bull Хельмут Марко признал наличие проблемы, отметив, что пока не ясно, что именно ее вызвало.

«Ситуация развивалась менее успешно, чем мы ожидали, поэтому нам пришлось внести некоторые изменения в автомобиль, – поделился Хельмут Марко после квалификации. – Мы предполагали, что корректировки приведут к улучшениям, однако внезапно возникли проблемы с тормозной системой. Это довольно серьезная проблема, которую инженеры зафиксировали на телеметрии, но пока неясно, что послужило ее причиной. Вне вопроса настройки машины».

Квалификация оказалась непростой, но обе гонки команды оказались в первой десятке, что можно считать удачным результатом. «Если бы не проблемы с тормозами, мы могли бы занять третье или четвертое место».

Первый круг Юки был аннулирован из-за превышения пределов трассы, но гонщик не потерял контроля над ситуацией, сохранив спокойствие и продолжая наращивать темп. «Именно это мы от него и ждем».

Прокомментировав выступление гонщиков Racing Bulls, Хельмут Марко отметил: «Айзек Хаджар демонстрирует очень высокий уровень конкурентоспособности и имеет шанс на заработок очков. Лиам Лоусон постепенно наращивает скорость, но в целом все идет по плану».

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