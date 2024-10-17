Red Bull внесет изменения в болид после консультаций с FIA

Недавно стало известно, что несколько команд Формулы 1 вели переговоры с FIA из-за подозрений в использовании неким участником технического регламента. Этот элемент в передней части днища, известный как T-Tray, имеет ключевое значение для аэродинамики, влияя на высоту над дорогой. Сообщается, что одна из команд обнаружила возможность изменять настройки T-Tray прямо из кокпита в период между квалификацией и гонкой, что противоречит правилам «закрытого парка».

Команда Red Bull Racing подтвердила, что их болид RB20 оборудован устройством для регулировки T-Tray, но заверила, что оно не используется во время «закрытого парка». Однако, чтобы исключить любые сомнения в соблюдении регламента, команда согласовала с FIA внесение изменений в конструкцию машины.

Представитель Red Bull Racing заявил: «Да, у нас есть такое устройство, но его использование невозможно после сборки машины. Мы активно взаимодействовали с FIA по этому вопросу и договорились о шагах, которые будут предприняты в будущем».