Риккардо уволен из RB, Лоусон возьмет его место в сезоне

В команде RB подтвердили информацию о увольнении пилота по имени Риккардо. На оставшиеся гонки до завершения текущего сезона его место займет Лиам Лоусон.

Лоусон уже имеет опыт выступлений за Red Bull, начиная с 2022 года в качестве резервного пилота. Его дебют состоялся на Гран При в Зандфорте в прошлом году, когда Риккардо восстанавливался после аварии. За пять гонок Лиам смог заработать очки для команды, финишировав на девятой строчке на Гран При в Сингапуре.

Лоран Мекис, возглавляющий команду, отметил: «Мы, в команде RB, благодарны Даниэлю за его упорный труд на протяжении двух последних сезонов. Он привнес в нашу команду огромный опыт, талант и прекрасное отношение к делу, что помогло всем нам развиваться и укрепить наш дух. Даниэль был примером настоящего джентльмена как на трассе, так и за её пределами - всегда улыбчив и дружелюбен. Его нам точно не хватит, и он всегда будет занимать особое место в семье Red Bull.

Хочу также воспользоваться случаем, чтобы приветствовать Лиама. Он уже хорошо знаком с нашей командой и показал себя с лучшей стороны в прошлом сезоне, особенно в сложных ситуациях. Для него это естественный шаг вперед. Очень вдохновляюще видеть, как молодые таланты из семьи Red Bull двигаются вперед. Мы с нетерпением ждем возможности в полной мере сосредоточиться на оставшейся части текущего сезона».