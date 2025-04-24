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"Racing Bulls сменят цвет своих машин на Гран-при Майами"

Ferrari и Racing Bulls меняют раскраску машин на гран-при в Майами. Показы пройдут на Джангл Айленд 30 апреля. Следите за обновлениями!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.04.2025, 16:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнее время в мире гоночного спорта происходят интересные изменения. Сначала в команде Ferrai заявили о намерении изменить раскраску своих машин на этапе в Майами. Теперь подтверждение поступило и от команды Racing Bulls.

Ожидается, что новый дизайн машин для гонки в Майами будет представлен 30 апреля в клубе Joia Beach, расположенном на Джангл Айленд. На мероприятии присутствие основных пилотов команды.

Станет ли новая раскраска Racing Bulls такой же запоминающейся, как специальные дизайны машин Red Bull и Haas, использованные ранее на Гран При Японии в Сузуке, узнаем уже совсем скоро.

Источник

Racing Bulls (12)

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