Более 16 млрд рублей будут вложены в производственную площадку УАЗа

Группа компаний «Соллерс» намерена инвестировать более 16 миллиардов рублей в модернизацию Ульяновского автомобильного завода. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Соллерс» Николай Соболев в интервью агентству ТАСС.

Планируется, что эти средства будут направлены на современное оборудование и обновление технологических процессов, что в итоге приведет к повышению качества автомобилей марки УАЗ. В частности, будет запущена новая линия для производства кузовов пикапов и внедорожников Sollers, а также для новой линейки УАЗ.

Кроме того, в 2025 году планируется модернизировать окрасочный цех на ульяновском заводе, и в первую очередь это затронет катафорезную линию.

Генеральный директор также добавил, что летом текущего года компания «Соллерс» начнет выпуск локализованных систем безопасности. Основное внимание будет уделено использованию местных материалов в производстве рулевых колонок, подушек безопасности, ремней и электронных управляющих блоков.