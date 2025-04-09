Главная Новости Производство Более 16 млрд рублей будут вложены в производственную площадку УАЗа
Новости

Более 16 млрд рублей будут вложены в производственную площадку УАЗа

"Группа компаний «Соллерс» вложит 16 млрд в модернизацию Ульяновского автозавода до 2026 года, обещает генеральный директор. Планы включают запуск новой прессовой линии и модернизацию окрасочного комплекса."
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.04.2025, 09:42·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Группа компаний «Соллерс» намерена инвестировать более 16 миллиардов рублей в модернизацию Ульяновского автомобильного завода. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Соллерс» Николай Соболев в интервью агентству ТАСС.

Планируется, что эти средства будут направлены на современное оборудование и обновление технологических процессов, что в итоге приведет к повышению качества автомобилей марки УАЗ. В частности, будет запущена новая линия для производства кузовов пикапов и внедорожников Sollers, а также для новой линейки УАЗ.

Кроме того, в 2025 году планируется модернизировать окрасочный цех на ульяновском заводе, и в первую очередь это затронет катафорезную линию.

Генеральный директор также добавил, что летом текущего года компания «Соллерс» начнет выпуск локализованных систем безопасности. Основное внимание будет уделено использованию местных материалов в производстве рулевых колонок, подушек безопасности, ремней и электронных управляющих блоков.

Источник

Производство (112)УАЗ (87)Sollers (41)Инвестиции (8)Финансы (27)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация