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Новый минивэн «Соболь NN» получил сертификат легкового автомобиля.

Компания "Современные транспортные технологии" объявила о запуске продаж нового минивэна под названием "Соболь NN", который в настоящее время имеет сертификацию легкового автомобиля категории B/М1.
РедакцияР
Редакция
13.11.2024, 13:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания "Современные транспортные технологии" объявила о запуске продаж нового минивэна под названием "Соболь NN", который в настоящее время имеет сертификацию легкового автомобиля категории B/М1. Эту информацию распространила пресс-служба Группы компаний "СТТ".

Ранее пассажирские модели данного автомобиля относились к категории B/М2. Новый статус "Соболя NN" освобождает его от необходимости проходить обязательный техосмотр и устанавливать тахограф, а также позволяет разгоняться на автомагистралях с более высокой скоростью.

"Соболь NN" - это минивэн на 7 посадочных мест, с сиденьями, регулируемыми и выполняющими функцию складывания для создания спального места. Кроме того, сиденья можно снять для перевозки крупногабаритных грузов. В салоне доступна центральная консоль с холодильником и отсеком для беспроводной зарядки, откидной столик, вешалки для одежды и многое другое.

В автомобиле предусмотрен бесключевой доступ и электромеханический стояночный тормоз. Также в салоне установлена мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, включающая в себя навигацию и пакет развлечений. Для холодного сезона предусмотрено обогрев стекол, сидений и зеркал. Больше 20 мест для хранения, а также розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов имеются в салоне.

Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель серии G 2.5 с экологическим стандартом "Евро-5". Маневренность минивэну придают его компактные размеры и радиус разворота в 5,4 метра, а также дополнительная система помощи при парковке. Для безопасности предусмотрены системы ABS и EBD, светодиодные фары, датчики дождя и освещения.

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