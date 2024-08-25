Nammi Box: первый китайский электромобиль, доступный за 2 290 029 рублей.

Компания Dongfeng продолжает расширять свою линейку электромобилей в Европе и представила новую модель начального уровня под названием Nammi Box. Этот электромобиль будет конкурировать с Citroen ë-C3 и другими аналогичными моделями. Первоначально Nammi Box появится в Швейцарии, где цена стартует с 21 990 швейцарских франков или 2 364 213 рублей.

Новинка Nammi Box построена на платформе S3 от производителя автомобилей и оснащена компактным аккумулятором емкостью 42,3 кВт·ч.

Фото: Carsweek.ru

Этот электромобиль комплектуется одним электродвигателем мощностью 94 л.с. Dongfeng предлагает версию Nammi Box с более небольшим аккумулятором на 31,5 кВт·ч в Китае, хотя не сообщает о поставке данной модификации в Европу. Информации о скорости зарядки аккумулятора не поступало, но Dongfeng утверждает, что автомобиль имеет запас хода по стандарту WLTP в 311 км.

Визуально Nammi Box обладает стильным дизайном, который может привлечь внимание европейских клиентов, ценящих эстетику. Передняя часть автомобиля украшена простой нижней решеткой и светодиодными фарами, разделенными тонкой полосой. Модель также оснащена скрытыми дверными ручками, которые выдвигаются при необходимости.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали о начале продаж в России кроссовера Dongfeng, который пришел на замену модели Hyundai Creta. Цена старта составляет 2,2 млн рублей, однако в настоящее время на эту модель предоставляется прямая скидка.