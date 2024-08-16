Автомобили массовых марок угоняют чаще всего.

Представитель полиции в беседе с njcar.ru рассказал, что сейчас в зоне риска по краже запчастей находятся фары с различных моделей автомобилей.

Особенно популярны среди преступников стали немецкие кроссоверы, такие как Porsche Cayenne, Audi Q5, Audi Q7, BMW X3, BMW X5, а также Volkswagen Touareg и Range Rover Sport.

Для защиты от угона автовладельцам рекомендуется использовать защитные механизмы, затрудняющие быстрое снятие деталей. Например, на фарах часто присутствует индивидуальная маркировка с VIN-номером конкретного автомобиля, что делает эту оптику менее привлекательной для преступников. Также часто похищают фары с автомобилей чешской марки Octavia.

Задние фонари также попадают в кражи. Владельцы Land Rover третьего и четвертого поколений сталкиваются с проблемой кражи фар, которые крепятся винтами и могут быть легко сняты обычной отверткой. Зеркала заднего вида активно угоняют с автомобилей Mercedes-Benz и BMW. Для защиты от подобных краж стоит рассмотреть использование индивидуальных меток, однако полной гарантии от угона это не дает.

Еще одной деталью, которую часто похищают, являются катализаторы. Например, их активно угоняют с гибридных автомобилей Lexus. Кроме того, автоворы часто снимают с машин дорогие колесные диски и покрышки.

Представленное фото показывает, какие ущербные последствия могут быть у автовладельцев в результате кражи фар и других ценных запчастей.

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