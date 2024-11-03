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Проблемы с дождевой резиной признали в компании Pirelli

Итальянская компания Pirelli ответила на замечания пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона, высказанные в ходе интервью с главой Формулы 1 Стефано Доменикали.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2024, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Итальянская компания Pirelli ответила на замечания пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона, высказанные в ходе интервью с главой Формулы 1 Стефано Доменикали. В своем выступлении Хэмилтон заявил, что с хорошей дождевой резиной они легко преодолели бы квалификацию.

Представитель Pirelli Марио Изола заявил: "Мы понимаем необходимость улучшения характеристик дождевых шин для их оптимального сочетания с промежуточными. Именно этой цели мы и стремимся достичь. На следующий сезон мы внесли некоторые изменения в дождевые шины. К сожалению, нам не удалось провести достаточные тесты на трассе с различными типами резины, чтобы добиться лучших результатов".

"Мы внесли изменения в рисунок протектора, работали над конструкцией и составом шин. Прогресс достигнут, однако пока рано делать выводы о его достаточности", - добавил Изола.

"По поводу решения руководства гонки отложить сессию, причин этого могло быть несколько: плохая видимость, скопление воды на трассе, риск аквапланирования или другие факторы. Подробной информации у меня на этот счет нет", - подчеркнул представитель Pirelli.

"Если говорить о недостаточной эффективности дождевой резины, то это просто означает, что автомобили должны двигаться медленнее, ничего более. Мы понимаем, что нам нужно улучшить свою продукцию, но это не означает, что наши дождевые шины абсолютно непригодны для использования на трассе", - заверил представитель компании.

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