В Pirelli подвели результаты прошедшего уик-энда

Во время прошедшей гонки в Сузуке команды отказались от использования шин Soft, предпочтя единую стратегию с одним пит-стопом на протяжении всей дистанции.

Директор Pirelli Motorsport Дарио Маррафуски отметил, что практически все участники выбрали наиболее эффективную на бумаге тактику. Единственным, кто сделал иной выбор, стал Валттери Боттас, начавший заезд на шинах Hard.

По словам Маррафуски, ни одна из команд не стала рисковать применением самого мягкого состава ни на старте, ни на финальном этапе гонки, несмотря на то что низкий износ шин в предыдущие дни делал этот вариант вполне возможным. Также он подчеркнул, что решение Александра Элбона использовать резину C3 не было связано со стратегией, учитывая большое количество его заездов в боксы.

Ситуация изменилась после появления автомобиля безопасности, вызванного инцидентом с Берманом. Это сыграло на руку тем пилотам, которые не пытались провести «подрезку», в том числе и победителю гонки Кими Антонелли. В Pirelli считают, что даже без вмешательства автомобиля безопасности пит-стопы произошли бы на ближайших кругах.

Маррафуски также сообщил, что команда Pirelli останется в Японии еще на два дня. Во вторник и среду специалисты проведут тесты прототипов сликов для следующего сезона на трассе в Сузуке. Для этой работы машины предоставят команды Red Bull и Racing Bulls.