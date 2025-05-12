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Составы для гонок в Монако, Испании и Канаде названы в Pirelli.

Мягкие шины в Монако, Испании и Канаде: Pirelli раскрыла составы для Формулы-1 2025 года. Обязательные пит-стопы в Монако и самая сложная трасса в Барселоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.05.2025, 13:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli объявила составы шин, которые команды Формулы 1 получат на Гран При Монако, Гран При Испании и Гран При Канады.

На этапы в Монако и Монреаль шинники привезут тройку самых мягких составов – С4, С5 и С6, который впервые появился в 2025 году и впервые будет использоваться на Гран При Эмилии-Романьи в Имоле. Применение самых мягких составов позволит разнообразить варианты стратегии в гонке.

На исторической трассе в Монако обгоны сильно затруднены, поэтому по решению Формулы 1 и FIA в гонке 2025 года будут обязательны два пит-стопа, при этом сохранится требование использовать по меньшей мере два разных состава.

Между этапами в Монако и Канаде пройдёт гонка в Барселоне. Испанская трасса считается одной из самых сложных в сезоне с точки зрения нагрузки на шины из-за длинных прямых, затяжных быстрых поворотов и высокой температуры. Все эти факторы вместе обычно приводят к термической деградации резины, поэтому тройка С1, С2 и С3 – очевидный выбор составов на Гран При Испании. В этом сезоне эти же составы использовались в Сузуке и Сахире.

Составы резины в сезоне 2025 года

Гран При / СоставыС1С2С3С4С5С6
Австралия--
Фото: F1news.ru
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Фото: F1news.ru
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Китай -
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Япония
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Бахрейн
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Саудовская Аравия--
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Майами--
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Эмилия-Романья---
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Монако---
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Испания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Канада---
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

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