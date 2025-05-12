Составы для гонок в Монако, Испании и Канаде названы в Pirelli.

Компания Pirelli объявила составы шин, которые команды Формулы 1 получат на Гран При Монако, Гран При Испании и Гран При Канады.

На этапы в Монако и Монреаль шинники привезут тройку самых мягких составов – С4, С5 и С6, который впервые появился в 2025 году и впервые будет использоваться на Гран При Эмилии-Романьи в Имоле. Применение самых мягких составов позволит разнообразить варианты стратегии в гонке.

На исторической трассе в Монако обгоны сильно затруднены, поэтому по решению Формулы 1 и FIA в гонке 2025 года будут обязательны два пит-стопа, при этом сохранится требование использовать по меньшей мере два разных состава.

Между этапами в Монако и Канаде пройдёт гонка в Барселоне. Испанская трасса считается одной из самых сложных в сезоне с точки зрения нагрузки на шины из-за длинных прямых, затяжных быстрых поворотов и высокой температуры. Все эти факторы вместе обычно приводят к термической деградации резины, поэтому тройка С1, С2 и С3 – очевидный выбор составов на Гран При Испании. В этом сезоне эти же составы использовались в Сузуке и Сахире.

Составы резины в сезоне 2025 года