Главная Новости Pirelli Pirelli объявила выбранные составы шин для этапов в Майами и Монреале
Новости

На Гран При Майами и Канады Формулы 1 будут использованы самые мягкие шины Pirelli C3, C4 и C5 в формате спринта и гонки.
Иннокентий Петров
13.04.2026, 16:21
single
Фото: F1news.ru

Ближайшие этапы Формулы 1 — Гран При Майами и Гран При Канады — пройдут с субботними спринт-гонками и использованием наиболее мягких шин Pirelli. Для обеих трасс производитель выбрал комплекты C3, C4 и C5, которые традиционно будут обозначаться как Hard, Medium и Soft.

На трассе Майами, где покрытие отличается ровностью, основное влияние на износ шин оказывает перегрев. В прошлом сезоне, несмотря на использование аналогичных составов, гонщики практически не сталкивались с износом, что позволило им проявлять высокую активность на протяжении всей дистанции.

В Канаде асфальт также не отличается высокой абразивностью, а погодные условия обычно менее жаркие, хотя и могут резко меняться. Самые мягкие комплекты шин обеспечивают необходимый уровень сцепления с трассой. Годом ранее большинство пилотов реализовывали стратегию двух пит-стопов, используя комбинации Hard и Medium на дистанции гонки.

Выбор составов Pirelli на сезон 2026 года

Гран При / СоставыC1C2C3C4C5
Австралия--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Китай-
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
-
Япония
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
--
Майами--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Канада--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

Источник

Pirelli (138)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация