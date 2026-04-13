Pirelli объявила выбранные составы шин для этапов в Майами и Монреале

Ближайшие этапы Формулы 1 — Гран При Майами и Гран При Канады — пройдут с субботними спринт-гонками и использованием наиболее мягких шин Pirelli. Для обеих трасс производитель выбрал комплекты C3, C4 и C5, которые традиционно будут обозначаться как Hard, Medium и Soft.

На трассе Майами, где покрытие отличается ровностью, основное влияние на износ шин оказывает перегрев. В прошлом сезоне, несмотря на использование аналогичных составов, гонщики практически не сталкивались с износом, что позволило им проявлять высокую активность на протяжении всей дистанции.

В Канаде асфальт также не отличается высокой абразивностью, а погодные условия обычно менее жаркие, хотя и могут резко меняться. Самые мягкие комплекты шин обеспечивают необходимый уровень сцепления с трассой. Годом ранее большинство пилотов реализовывали стратегию двух пит-стопов, используя комбинации Hard и Medium на дистанции гонки.

Выбор составов Pirelli на сезон 2026 года