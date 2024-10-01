Pirelli начал тестирование дождевых шин

Компания Pirelli активно готовится к предстоящему сезону 2025 года. Сегодня на известной французской трассе Маньи-Кур стартовали испытания дождевых шин.

На этом этапе разработки шин их производитель сотрудничает с гоночной командой Mercedes. В первый день тестов за руль болида сел молодой пилот Мик Шумахер. Однако из-за обильного дождя он смог проехать лишь 29 кругов.

Продолжение испытаний запланировано на среду. В этот раз за руль гоночного автомобиля W15 Шумахера сядет главный пилот команды - Джордж Расселл.