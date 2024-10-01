Главная Новости Mercedes Pirelli начал тестирование дождевых шин
Новости

Pirelli начал тестирование дождевых шин

Компания Pirelli активно готовится к предстоящему сезону 2025 года. Сегодня на известной французской трассе Маньи-Кур стартовали испытания дождевых шин.На этом этапе разработки шин их производитель сотрудничает с гоночной командой Mercedes.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.10.2024, 19:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Компания Pirelli активно готовится к предстоящему сезону 2025 года. Сегодня на известной французской трассе Маньи-Кур стартовали испытания дождевых шин.

На этом этапе разработки шин их производитель сотрудничает с гоночной командой Mercedes. В первый день тестов за руль болида сел молодой пилот Мик Шумахер. Однако из-за обильного дождя он смог проехать лишь 29 кругов.

Продолжение испытаний запланировано на среду. В этот раз за руль гоночного автомобиля W15 Шумахера сядет главный пилот команды - Джордж Расселл.

Источник

Mercedes (206)Pirelli (31)Мик Шумахер (8)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация