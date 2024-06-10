Эффективность промежуточных шин у Pirelli вызывает удовлетворение

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола поделился своими мыслями о Гран При Канады, на котором триумфировал Макс Ферстаппен.

«Какая гонка! - отметил Марио Изола. - После Гран При Монако, который вызвал некоторую критику из-за не самого захватывающего шоу, Формула 1 ответила наряду с критикой потрясающим выступлением с первого до последнего круга. Трое гонщиков плавно сменялись на лидирующей позиции, а еще двое имели реальные шансы на победу. Поздравляю Макса с блестящей победой и хочу поздравить всех участников Гран При Канады. Я уверен, что все ценители спорта получили массу удовольствия».

Отмечая работу шин, Марио Изола отметил, что на Гран При было задействовано четыре из пяти доступных компаундов. Даже дождевые покрышки, редко используемые на гонках, проявили себя на удивление эффективно на трассе с низким уровнем износа, но с большим количеством воды.

Промежуточные шины продемонстрировали возможность проезжать длинные дистанции, подтвердив свою эффективность как на влажной, так и на практически полностью сухой дороге.

Что касается компаундов Hard и Medium, Марио Изола отметил, что сложно определить, какая из них была более предпочтительной, так как выезд безопасности во второй раз не дал возможности понять, какую цену в плане износа заплатили бы пилоты, выбравшие смесь Medium для лучшего сцепления в начале гонки, когда трасса была еще мокрой».