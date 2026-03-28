В Pirelli рассматривают четыре возможных тактических варианта

В субботу шинники Pirelli прокомментировали события дня, выделив успех молодого 19-летнего пилота Mercedes Кими Антонелли. Итальянец получил награду за завоевание поула на квалификации из рук знаменитого японского сумоиста Котозакуры Масакатсу II, который за годы спортивной карьеры одержал множество побед.

Погодные условия на автодроме в Сузуке способствовали высокой эффективности работы шин — температура воздуха держалась на уровне 20 градусов, а асфальт прогревался до 38. Однако в воскресенье организаторы ожидают небольшое понижение температуры покрытия трассы из-за более плотной облачности, прогноз которой отличает день от предыдущих сессий гоночного уик-энда.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport, отметил, что в ходе обеих субботних сессий подтвердились все расчеты, которые были выполнены на симуляторе перед этапом в Японии. По его словам, в третьей тренировке команды, готовясь к квалификации, преимущественно работали с более мягкими типами резины и проводили короткие серии кругов.

Различие во времени между составами C2 и C3 составило от 0,5 до 0,6 секунды. Итоги квалификации полностью соответствовали ожиданиям, а скорости продолжали увеличиваться с улучшением состояния трассы.

По расчетам Pirelli, наиболее эффективной стратегией для гонки является проведение лишь одного пит-стопа, причем команды могут использовать все три доступных состава шин. Наиболее вероятными сценариями станут старт на Medium с переходом на Hard или же первый отрезок на мягких шинах с последующей заменой на самый жесткий комплект. Оба варианта довольно близки по общему времени прохождения дистанции, однако специалисты склоняются к более консервативному плану с началом на Medium.

Выбор C3 для старта обеспечит лучшее сцепление с трассой, что даст преимущество на прямых и может позволить отыграть несколько позиций до первого торможения. В этом случае пит-стоп должен быть проведен между 13-м и 19-м кругами, что немного раньше, чем при стратегии Medium-Hard.

Опция, предусматривающая старт на Soft и переход на шины средней жесткости, уступает примерно 10 секунд по времени. При этом замену шин придется планировать на отрезке между 18-м и 24-м кругами, однако с мягкой резиной потребуется более осторожная работа из-за ее меньшей износостойкости.

Возможен и альтернативный подход: продлить первый отрезок на Soft, чтобы избежать трафика, затем перейти на Hard, а завершить гонку на свежем комплекте Soft. Такой вариант включает два пит-стопа, но может дать преимущество в финальной части дистанции.

Как отметил Дарио Маррафуски, вероятность появления автомобиля безопасности в гонке может сыграть на руку подобной тактике, хотя исторически в Сузуке такие ситуации происходят нечасто.