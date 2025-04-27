Презентация битопливной версии BAIC U5 Plus состоялась в Петербурге.

Партнерство между калининградским заводом «Автотор» и компанией «Газпром» привело к выпуску седана BAIC U5 Plus CNG, который работает на природном газе. Первая партия этих автомобилей уже покинула производственный конвейер.

Этот вариант седана использует два газовых баллона первого типа объемом 39,1 литра каждый. Главной целевой аудиторией автомобиля стали таксисты.

По оценкам разработчиков, использование природного газа позволяет сократить расходы на топливо до 60 процентов по сравнению с бензином. Однако цена на эту новинку пока не была оглашена.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что китайский автопроизводитель BAIC предлагает российским покупателям скидки до 1 миллиона рублей на кроссоверы.