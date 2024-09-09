Главная Новости Lada За первую неделю сентября установлен рекорд по продажам новых автомобилей за 5 месяцев
Новости

За первую неделю сентября установлен рекорд по продажам новых автомобилей за 5 месяцев

За отчетный период, который пришелся на неделю с 1 по 7 сентября 2024 года, в автомобильной индустрии России было продано 38115 новых легковых автомобилей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 13:32·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

За отчетный период, который пришелся на неделю с 1 по 7 сентября 2024 года, в автомобильной индустрии России было продано 38115 новых легковых автомобилей. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что это самый высокий уровень продаж с апреля текущего года, то есть за последние пять месяцев.

Напомним, что наибольший объем автомобильных продаж в текущем году был зафиксирован в последнюю неделю марта - с 25 по 31 число - и составил 38409 единиц.

На первом месте по числу проданных автомобилей остается отечественный производитель LADA, продав 8028 легковых машин в первую неделю сентября. Китайский бренд Haval удерживает вторую позицию, реализовав 5023 автомобиля, а на третьем месте остается Chery с результатом в 4427 штук.

В списке лидеров продаж следуют еще пять китайских производителей, превысивших отметку в 1 тысячу проданных машин: Geely (4294 шт.), Changan (3035 шт.), OMODA (1385 шт.), Jetour (1069 шт.) и EXEED (1026 шт.).

Также в рейтинг ТОП-10 по итогам прошлой недели вошла белорусская марка Belgee, удержавшая позицию с результатом в 897 проданных экземпляров. Китайский бренд JAECOO закрыл этот список с отчетливым результатом в 806 машин.

Источник

Авторынок россии (89)Легковые автомобили (82)Продажи (228)Haval (91)Марки-лидеры (44)Changan (67)Chery (102)Geely (97)Exeed (36)Omoda (29)Lada (332)Топ-10 (14)Jaecoo (29)Belgee (23)Jetour (52)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация