За первую неделю сентября установлен рекорд по продажам новых автомобилей за 5 месяцев

За отчетный период, который пришелся на неделю с 1 по 7 сентября 2024 года, в автомобильной индустрии России было продано 38115 новых легковых автомобилей. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что это самый высокий уровень продаж с апреля текущего года, то есть за последние пять месяцев.

Напомним, что наибольший объем автомобильных продаж в текущем году был зафиксирован в последнюю неделю марта - с 25 по 31 число - и составил 38409 единиц.

На первом месте по числу проданных автомобилей остается отечественный производитель LADA, продав 8028 легковых машин в первую неделю сентября. Китайский бренд Haval удерживает вторую позицию, реализовав 5023 автомобиля, а на третьем месте остается Chery с результатом в 4427 штук.

В списке лидеров продаж следуют еще пять китайских производителей, превысивших отметку в 1 тысячу проданных машин: Geely (4294 шт.), Changan (3035 шт.), OMODA (1385 шт.), Jetour (1069 шт.) и EXEED (1026 шт.).

Также в рейтинг ТОП-10 по итогам прошлой недели вошла белорусская марка Belgee, удержавшая позицию с результатом в 897 проданных экземпляров. Китайский бренд JAECOO закрыл этот список с отчетливым результатом в 806 машин.