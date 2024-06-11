Более 30 тысяч новых легковых автомобилей было продано в первой неделе июня.

Со 3 по 9 июня 2024 года в России было продано 30206 новых легковых автомобилей. Об этом сообщается в отчете экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АО «ППК» и проведенные исследования.

Легковые автомобили составили 85% от общего числа проданных автомобилей (35614 штук), в то время как оставшиеся 15% пришлись на продажи легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов.

Специалисты отмечают, что в сравнении с предыдущей неделей (с 27 мая по 2 июня, 22-я неделя) продажи легковых автомобилей показали отрицательную динамику (-8%), в то время как другие сегменты показали рост.

Так, продажи грузовых автомобилей увеличились на 14% (достигнув отметки 2770 штук), продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) возросли на 12% (2177 штук). Наибольший рост продаж наблюдается в сегменте автобусов – 49% (461 штук).

Общий объем продаж автомобилей в целом за неделю снизился на 5%, преимущественно за счет уменьшения числа проданных легковых автомобилей.

Фото: АВТОСТАТ