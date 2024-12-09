Более 30 тысяч новых автомобилей было продано в первую неделю декабря

По данным агентства «АВТОСТАТ», на протяжении 49-й недели 2024 года (с 2 по 8 декабря) в России было продано 30,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это первый раз за последние пять недель, когда объем продаж автомобилей на рынке превысил 30 тыс. единиц. В ноябре количество проданных машин колебалось в пределах от 25 до 29 тыс. штук.

Наивысшие продажи в первой неделе декабря у отечественного производителя LADA, который реализовал 9,5 тыс. новых автомобилей. В списке лидеров также присутствуют четыре китайских бренда: Haval (3,7 тыс.), Chery (3,4 тыс.), Geely (2,3 тыс.) и Changan (1,5 тыс.).

Продажи остальных марок в прошлой неделе не превысили отметки в 1 тыс. штук. Стоит выделить российский бренд «Москвич», у которого было продано 772 машины, что позволило подняться на шестое место в рейтинге. Также в топ-10 вошли китайские производители OMODA (693 шт.), Jetour (650 шт.), TANK (564 шт.) и JAECOO (544 шт.). Важно отметить, что два последних бренда вытеснили из списка лидеров белорусский Belgee и китайский BAIC. JAECOO вернулся в десятку лидеров через четыре недели, а TANK – через одиннадцать.