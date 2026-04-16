В первой половине апреля цены на автомобили изменились у восьми брендов

С 1 по 15 апреля 2026 года на российском рынке были зафиксированы изменения цен на новые автомобили у восьми брендов. Об этом информируют эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на мониторинг портала «Цена Авто».

Кроссовер «Москвич 3», выпущенный в 2026 году, подорожал на 30–40 тысяч рублей. Рост составил от 1,4% до 1,8% в зависимости от комплектации.

Модель TENET T4 также прибавила в цене — на 50 тысяч рублей. Увеличение стоимости, составляющее от 2,1% до 2,5%, коснулось автомобилей 2025 и 2026 годов выпуска в комплектациях «Лайн» с механической коробкой передач и передним приводом, а также «Актив» с роботизированной трансмиссией и передним либо полным приводом.

Компания Sollers внесла коррективы в прайс-листы на семейство SF4 (СФ4). Все модификации семейства, включая автобус, бортовой, грузопассажирский, изотермический, промтоварный, рефрижератор и цельнометаллический варианты, стали дороже лишь на 1 тысячу рублей, что составляет увеличение на уровне 0,02–0,03%.

АВТОВАЗ, наоборот, снизил цены на фургон LADA Granta в версиях «Изотермический», «Промтоварный» и «Универсальный». Снижение составило 3 тысячи рублей, или 0,2%.

Седан GAC Empow 2026 года выпуска подорожал сразу на 150 тысяч рублей, что эквивалентно росту в 4,5–4,8%. На аналогичную сумму увеличилась стоимость внедорожника Haval H5 в комплектации Premium с бензиновым двигателем — плюс 3,6%. В то же время кроссоверы Haval Dargo и Dargo X стали доступнее на 50 тысяч рублей, что соответствует снижению на 1,4–1,6%.

Три модели бренда Hongqi также продемонстрировали рост цен. Седан H5 в версии Deluxe+ стал дороже на 170 тысяч рублей (4,1%), седан H9 в исполнении Deluxe — на 30 тысяч рублей (0,5%), а кроссовер HS3 подорожал на 120 тысяч рублей (4,1%).

Значительное увеличение стоимости зафиксировано у внедорожника TANK 500 2026 года выпуска в комплектации Premium. За него теперь просят на 300 тысяч рублей больше, что составляет рост на 3,7%.

