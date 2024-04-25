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iCar 03: Пекинский автосалон представил модифицированный автомобиль, который может появиться на российском рынке.

Новейший Chery iCar 03T сделал свой дебют на Пекинском автосалоне. Этот автомобиль является модификацией популярного кроссовера iCar 03, который был представлен на рынке в этом году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.04.2024, 10:11
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Фото: Carsweek.ru

Новейший Chery iCar 03T сделал свой дебют на Пекинском автосалоне. Этот автомобиль является модификацией популярного кроссовера iCar 03, который был представлен на рынке в этом году. В будущем такой же кроссовер планируется и для нашего рынка, но уже под маркой Jaecoo.

Что касается iCar 03T, он оказался крупнее стандартной версии: его размеры 4432 x 1916 x 1741 мм при колесной базе 2715 мм. Новая модель отличается обновленным передним бампером, увеличенными колесными арками, новыми черными дисками и задним бампером, пригодным для бездорожья. Клиренс увеличился до 20 см, а углы въезда и съезда составляют 28 и 31 градус соответственно.

На крыше iCar 03T появился багажник с передней подсветкой. Интерьер автомобиля пока не был представлен публике, так как автосалон только начал свою работу. Однако ожидается, что и внутреннее пространство также будет модифицировано и, вероятно, будет добавлены элементы, характерные для внедорожников.

Новый кроссовер будет доступен в вариантах с одним или двумя двигателями. Информация о батарее пока остается в секрете. Однако обещан запас хода более 500 километров, а разгон до сотни километров в час займет 6,5 секунд.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что автомобили марки Chery теперь доступны для покупки на платформе Wildberries.

Источник

Новая модель (191)

Cars.ru

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