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Фан-зона Williams будет открыта в Остине на протяжении всей недели

В центре Остина в третий год подряд перед Гран При США начнет работу фан-зона Williams. Уже сегодня она откроет свои двери по адресу: Конгресс-авеню, 800.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2024, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В центре Остина в третий год подряд перед Гран При США начнет работу фан-зона Williams. Уже сегодня она откроет свои двери по адресу: Конгресс-авеню, 800. Здесь посетителей ждут разнообразные мероприятия: презентации, культурные события и даже свадьбы.

В течение недели американские поклонники автогонок смогут увидеть гонщиков и представителей команды, окунуться в мир Формулы 1 различными способами - от вождения виртуального болида Williams на симуляторе до покупки сувениров. Команда подготовила специальные версии фирменных маек и бейсболок, включая линейку, посвященную Франко Колапинто.

Каждый день недели на фан-зоне будут выступать звезды: Алекс Элбон, Франко Колапинто, Джейми Чэдвик, глава команды - Джеймс Ваулз, а также Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, который более четверти века назад начал свою карьеру в Формуле 1 именно в Williams.

Конечно же, на мероприятии будет представлен шоу-кар FW46 в специальном дизайне, разработанном специально к Гран При США.

Источник

Williams (119)

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