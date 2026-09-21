Фан-зона Mercedes откроется в Остине 22 октября

Во время гоночного уик-энда в Остине, в центре столицы Техаса, откроется фан-зона Mercedes. Команда объявила об этих планах за месяц до начала её работы.

Подобные проекты призваны приблизить команды к болельщикам. Посетители могут почувствовать атмосферу и энергетику коллектива, а также получить актуальную информацию о его деятельности непосредственно от представителей команды. Кроме того, фан-зоны предлагают фирменную сувенирную продукцию. Примеры Williams и McLaren показывают, что такой формат пользуется спросом.

Фан-зона Mercedes начнёт работу в четверг 22 октября и будет открыта до воскресенья, дня Гран При США. Посещение станет бесплатным для всех желающих. В сегодняшнем пресс-релизе команда представила основные элементы обширной программы.

В Mercedes F1 Fan Hub посетители смогут:

– попробовать себя в роли механика и провести пит-стоп на настоящей машине Формулы 1;

– сесть за руль современного высокотехнологичного гоночного симулятора;

– увидеть новейший электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé;

– с помощью специального симулятора оказаться на пит-уолл вместе с руководителями команды во время гонки;

– сделать фотографию на фоне шоу-кара, детально воспроизводящего Mercedes-AMG F1 W17, машину 2026 года.

На протяжении всего уик-энда в фан-зоне Mercedes также будут выступать местные музыканты. Гостям предложат традиционные блюда техасской кухни.

Виктория Джонсон, директор по маркетингу Mercedes-AMG F1 Team: «США для Формулы 1 – один из самых быстро растущих рынков, и Остин заработал репутацию одного из самых интересных городов, где проходят этапы чемпионата мира.

Организуя фан-зону Mercedes F1, мы хотели создать нечто такое, что выходит за рамки обычного болельщицкого опыта, и дать людям возможность поближе познакомиться с командой… Для болельщиков это шанс попасть в мир Формулы 1.

Мы рады поделиться энергией гоночного уик-энда, создав в центре Остина место, где болельщики смогут собраться, чтобы показать свою любовь к нашей команде и нашему спорту».

Летом этого года фан-зона Mercedes впервые работала на Фестивале скорости в Гудвуде. После открытия в Остине в ноябре проект отправится в Лас-Вегас.