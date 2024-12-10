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Автомобили локальной сборки стали лидерами в российском автомобильном рынке.

Аналитики издания «Автостат» раскрыли данные о продажах новых отечественных легковых автомобилей в России за ноябрь. Оказалось, что доля машин местной сборки составила целых 50 процентов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.12.2024, 12:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Аналитики издания «Автостат» раскрыли данные о продажах новых отечественных легковых автомобилей в России за ноябрь. Оказалось, что доля машин местной сборки составила целых 50 процентов.

Из этой половины 36 процентов пришлись на автомобили таких марок, как LADA, УАЗ, «Москвич», Evolute, XCITE, Aurus, Solaris, «Соллерс» и «Амберавто».

Иностранные автомобили, производимые на территории России, заняли 14 процентов рынка. Сюда входят такие бренды, как Haval, BAIC, Kaiyi, SWM и Forthing. Также в эту категорию попали продажи автомобилей Belgee, производимых в Белоруссии.

Оставшиеся 50 процентов автомобилей были доставлены в Россию из других стран. При этом около 41 процента приходится на официальный импорт, а 9 процентов – на параллельный. Большинство машин прибыли из Китая.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о росте цен на самый доступный кроссовер Haval Jolion в комплектации Comfort – на 50 тысяч рублей.

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